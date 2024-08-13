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МЗС працює над цифровізацією консульських послуг для українців за кордоном

Фото: речник МЗС України Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук, Дмитро Левицький

З 2022 року кількість українських громадян за кордоном значно зросла, але можливості консульської служби не встигли за цим зростанням. Це створює труднощі у задоволенні попиту на консульські послуги.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на прес-конференції, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Тому ідея через цифровізацію, через переведення частини послуг в дистанційний формат зменшити навантаження на консульства та дати громадянам безперешкодний доступ до цих послуг", - заявив він. 

Речник МЗС додав, що наразі ведеться модернізація інформаційно-комунікаційної системи консульських послуг, і вже найближчим часом планується почати її закрите тестування.

"Запуск цієї оновленої системи вже на початковому етапі дозволить скоротити операційний час надання консульських послуг на 30-80%, залежно від типу послуг", - заявив він. 

Тихий додав, що у співпраці з Мінцифри до нової системи буде інтегровано можливість шерингу документів через додаток "Дія", що зробить процес ще зручнішим для користувачів.

Обмеження послуг для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном

У квітні МЗС обмежило консульства в наданні послуг для військовозобов'язаних чоловіків, які перебувають за кордоном. Водночас для деяких категорій чоловіків були передбачені винятки.

У червні уряд прийняв постанову, яка забороняє чоловікам призовного віку отримувати паспорт за кордоном без наявності військово-облікових документів.

Наприкінці липня закордонні підрозділи ДП "Документ" відновили прийом заяв на оформлення паспортів для чоловіків.

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