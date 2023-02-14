З МЗС Польщі звільнили всіх випускників одного з російських вишів

"Їх немає в МЗС Польщі вже два місяці. Нам вдалося закрити певний дуже важливий процес, який є частиною широко зрозумілої декомунізації. Вона розпочалася з ухвалення законів про люстрацію", - сказав Рау.

За його словами, цей виш "був інвестицією в діяльність російського імперіалізму" і "частиною радянської м'якої сили".

Міністр наголосив, що випускники цього вишу "мали служити державному розуму Російської імперії".