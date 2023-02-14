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З МЗС Польщі звільнили всіх випускників одного з російських вишів

Фото: міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Польщі з Міністерства закордонних справ звільнили всіх чиновників, які навчалися у Московському державному інституті міжнародних відносин (МГИМО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау польському виданню Gazeta Polska.

"Їх немає в МЗС Польщі вже два місяці. Нам вдалося закрити певний дуже важливий процес, який є частиною широко зрозумілої декомунізації. Вона розпочалася з ухвалення законів про люстрацію", - сказав Рау.

За його словами, цей виш "був інвестицією в діяльність російського імперіалізму" і "частиною радянської м'якої сили".

Міністр наголосив, що випускники цього вишу "мали служити державному розуму Російської імперії".

Нагадаємо, у Польщі відновили процес декомунізації на тлі вторгнення Росії в Україну.

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