Из МИД Польши уволили всех выпускников одного из российских вузов

В Польше из Министерства иностранных дел уволили всех чиновников, обучавшихся в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Польши Збигнева Рау польскому изданию Gazeta Polska.
"Их нет в МИД Польши уже два месяца. Нам удалось закрыть определенный очень важный процесс, являющийся частью широко понятной декоммунизации. Она началась с принятия законов о люстрации", - сказал Рау.
По его словам, этот вуз "был инвестицией в деятельность российского империализма" и "частью советской мягкой силы".
Министр отметил, что выпускники этого вуза "должны были служить государственному разуму Российской империи".
Напомним, в Польше возобновили процесс декоммунизации на фоне вторжения России в Украину.
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