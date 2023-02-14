Из МИД Польши уволили всех выпускников одного из российских вузов

В Польше из Министерства иностранных дел уволили всех чиновников, обучавшихся в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Польши Збигнева Рау польскому изданию Gazeta Polska .

"Их нет в МИД Польши уже два месяца. Нам удалось закрыть определенный очень важный процесс, являющийся частью широко понятной декоммунизации. Она началась с принятия законов о люстрации", - сказал Рау.

По его словам, этот вуз "был инвестицией в деятельность российского империализма" и "частью советской мягкой силы".

Министр отметил, что выпускники этого вуза "должны были служить государственному разуму Российской империи".