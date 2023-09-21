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МЗС Польщі здивувала заява Моравецького про передачу зброї Україні, - ЗМІ

Варшава, Четвер 21 вересня 2023 17:13
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МЗС Польщі здивувала заява Моравецького про передачу зброї Україні, - ЗМІ Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Міністерстві закордонних справ Польщі, ймовірно, не очікували заяви прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про припинення передачі зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За інформацією видання, така позиція польського прем'єра могла бути не погоджена з Міністерством закордонних справ.

Журналісти додають, що співробітники дипломатичного відомства чекають на вказівки від голови Міністерства закордонних справ Збігнєва Рау, який зараз перебуває у складі делегації в США.

При цьому в коментарі RMF24 співробітники відомства розповіли, що Польща продовжує виконувати раніше узгоджені контракти на постачання зброї, у тому числі й самохідних артилерійських установок Krab.

Також у МЗС додали, що Польща досі підтримує роботу логістичного центру іноземної військової допомоги Україні.

Що сказав Моравецький

Нагадаємо, вчора, 20 вересня, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про те, що його країна припиняє передачу зброї Україні. Він пояснив це необхідністю модернізації польських Збройних сил.

Пізніше прес-секретар уряду Польщі Петр Мюллер уточнив, що постачання зброї продовжується за раніше узгодженими контрактами.

Варто зауважити, що заява Моравецького пролунала на тлі конфлікту між Україною та Польщею. Він пов'язаний із забороною на імпорт українського зерна, яку нещодавно продовжила Варшава.

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