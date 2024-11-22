МЗС про перемогу Трампа: розцінюємо, як додатковий шанс прискорити мирний процес

Сибіга зауважив, що наразі Україна має тверду підтримку свого найбільшого союзника - США. Мова як про двопартійну підтримку, так і підтримку американського народу.

Міністр вважає, що боротьба України проти агресії РФ - це про відновлення світового порядку та безпеки побудованої на принципах міжнародного права.

"Перемогу Трампа ми розцінюємо як додатковий шанс прискорити мирний процес з підходом - мир через силу. І виходячи з такої філософії ми сподіваємося вибудовувати наші стосунки із новою адміністрацією Трампа", - сказав Сибіга.

План Трампу щодо завершення війни в Україні

За даними ЗМІ, новообраний президент США Дональд Трамп планує з першого дня президентства ініціювати переговори між Україною та Росією.

Водночас сам Трамп вже не один раз заявляв, що може завершити війну Росії проти України протягом одного дня.