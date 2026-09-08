МЗС про перемоги ультраправих в Європі: готові до будь-яких сценаріїв

За його словами, найближчий період буде насиченим виборами. Наступного року, за оцінкою Тихого, у різних виборчих процесах братиме участь більше половини громадян Європейського Союзу, а вибори відбудуться у дев'яти європейських країнах.

У МЗС вважають важливим, щоб Україна не перетворилася на тему, яка провокує розбіжності або політичну поляризацію всередині європейських держав.

"На нашу думку, тема підтримки України, вона консолідуюча насправді. І це не та тема, яка має політизуватися загалом", - зазначив Тихий.

Він наголосив, що підтримка України відповідає інтересам Європейського Союзу та Європи загалом. За словами речника МЗС, українські військові стримують російське просування, а допомога Києву є внеском у безпеку європейських держав.

"Тому кожен акт підтримки - це інвестиція, по суті, в безпеку, мир і спокій самих європейських держав", - сказав Тихий.

Україна готова працювати з будь-якою владою

Окремо речник МЗС наголосив, що Київ не має наміру втручатися у внутрішні політичні процеси інших країн. Україна працюватиме з тими політичними силами та представниками влади, яких оберуть громадяни.

"Ми будемо працювати з тим, кого обирає народ тієї чи іншої країни. Це наш загальний підхід", - пояснив Тихий.

За його словами, українська дипломатія готова до різних сценаріїв незалежно від результатів майбутніх виборів у європейських державах.

Водночас Тихий звернув увагу на ситуацію в Німеччині. Він підкреслив, що нещодавні вибори, про які йдеться, були регіональними. Землі Німеччини не визначають зовнішню політику країни - цим займається федеральний уряд у Берліні.

Тому, на його думку, не варто переносити заяви представників партій на регіональному рівні на зовнішньополітичний курс усієї Німеччини.

У МЗС відповіли на заклики до переговорів з РФ

Тихий також прокоментував заяви представників ультраправих сил про необхідність відмовитися від підтримки України та перейти до мирних переговорів.

За його словами, такі заклики варто адресувати не Києву, а Москві.

"Цей заклик варто йому спрямувати в Москву, тому що Україна готова до переговорів", - заявив речник МЗС.

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами Тихого, Україна готова до такої зустрічі у будь-який зручний час та на будь-якому нейтральному майданчику.

При цьому нейтральним майданчиком Київ не вважає території Росії та Білорусі. Також, за словами речника МЗС, переговори можуть відбуватися за посередництва президента США Дональда Трампа.

"Тому не нам адресувати потрібно ці заклики, а тим, хто не хоче припиняти війну - це Москва", - підсумував Тихий.