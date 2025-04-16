МЗС - Орбану: двосторонні суперечки не привід гальмувати вступ України до ЄС

Тихий підтвердив, що Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

"Вважаємо, що блокувати процес не тільки українських переговорів про вступ до ЄС, а загалом процес розширення Євросоюзу, є неприйнятним, недоцільним і стратегічно нерозумним. Тому що ЄС має розширюватися і переговори мають рухатися вперед. Це зміцнить ЄС, а не послабить його", - додав він.

За словами речника МЗС, Україна готова конструктивно вирішувати будь-які двосторонні питання з Угорщиною, чим наразі й займається. У минулому вдалося розв'язати багато питань і решту проблем теж вдасться вирішити.

"Але цей двосторонній процес не повинен ставати частиною блокування якихось більш стратегічних глобальних речей, тим паче коли їх підтримують, можна сказати, всі держави Європейського Союзу", - зауважив Тихий.

Він підкреслив, що вступ України до Євросоюзу відповідає "найкращим інтересам самої Угорщини та угорської національної меншини в Україні". Нацменшина вже зверталася до керівництва Угорщини із закликом не блокувати вступ України до ЄС.

"Ми продовжуємо цю активну роботу. Вона, повірте, дійсно інтенсивно йде в кулуарах. Ми не виносимо більшість із неї назовні, тому що для деяких процесів потрібна так звана тиха дипломатія", - розповів речник МЗС.