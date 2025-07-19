МЗС про нові санкції щодо хакерів з РФ: рішучий крок проти підриву стабільності і безпеки

"Санкції щодо російських хакерських угруповань є рішучим кроком у відповідь на деструктивну кампанію, яку РФ провадить у кіберпросторі з метою дестабілізації європейських демократичних інституцій, енергетичної інфраструктури, телекомунікаційних компаній і ЗМІ – підриву європейської стабільності і безпеки в цілому", - зазначили у МЗС.

Заданими зовнішньополітичного відомства, це також вагомий практичний внесок у захист України від російської агресії. Адже згадані підсанкційні суб’єкти РФ здійснюють кібератаки, кібершпіонаж, акти кібертероризму та інші форми підривної діяльності у кіберпросторі передусім проти України.

"Україна засуджує зловмисну гібридну діяльність РФ у кіберпросторі як системну загрозу міжнародній безпеці і демократичному устрою та залишається рішучою докладати подальших зусиль для протидії російським загрозам", - додали у МЗС України.