МИД о новых санкциях против хакеров из РФ: решительный шаг подрыва безопасности

В МИД Украины приветствовали введение новых санкций против российских хакеров и работников спецслужб и назвали это решение решительным шагом против подрыва стабильности и безопасности в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Санкции в отношении российских хакерских группировок являются решительным шагом в ответ на деструктивную кампанию, которую РФ проводит в киберпространстве с целью дестабилизации европейских демократических институтов, энергетической инфраструктуры, телекоммуникационных компаний и СМИ - подрыва европейской стабильности и безопасности в целом", - отметили в МИД.
По данным внешнеполитического ведомства, это также весомый практический вклад в защиту Украины от российской агрессии. Ведь упомянутые подсанкционные субъекты РФ осуществляют кибератаки, кибершпионаж, акты кибертерроризма и другие формы подрывной деятельности в киберпространстве прежде всего против Украины.
"Украина осуждает злонамеренную гибридную деятельность РФ в киберпространстве как системную угрозу международной безопасности и демократическому устройству и остается решительной прилагать дальнейшие усилия для противодействия российским угрозам", - добавили в МИД Украины.
Напомним, что вчера, 18 июля, Великобритания объявила о санкциях против более 20 сотрудников российских спецслужб, российских хакеров и ряда организаций.
Они попали под санкции из-за ведения "постоянной кампании вредной киберактивности", направленной на дестабилизацию Европы и Африки.
В частности под ограничения попали три подразделения Главного управления Генштаба РФ (ГУ ГШ, бывшее ГРУ) и 18 российских офицеров. Великобритания считает их причастными к ряду преступлений.
Кроме офицеров и подразделений российской разведки под санкции попали трое руководителей российского проекта "Африканская инициатива". Это фабрика фейк-контента, которая ведет пропаганду и осуществляет информационные диверсии в странах Западной Африки.
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