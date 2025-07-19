МЗС про нові санкції щодо хакерів з РФ: рішучий крок проти підриву стабільності і безпеки
У МЗС України привітали введення нових санкцій проти російських хакерів та працівників спецслужб та назвали це рішення рішучим кроком проти підриву стабільності і безпеки у Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.
"Санкції щодо російських хакерських угруповань є рішучим кроком у відповідь на деструктивну кампанію, яку РФ провадить у кіберпросторі з метою дестабілізації європейських демократичних інституцій, енергетичної інфраструктури, телекомунікаційних компаній і ЗМІ – підриву європейської стабільності і безпеки в цілому", - зазначили у МЗС.
Заданими зовнішньополітичного відомства, це також вагомий практичний внесок у захист України від російської агресії. Адже згадані підсанкційні суб’єкти РФ здійснюють кібератаки, кібершпіонаж, акти кібертероризму та інші форми підривної діяльності у кіберпросторі передусім проти України.
"Україна засуджує зловмисну гібридну діяльність РФ у кіберпросторі як системну загрозу міжнародній безпеці і демократичному устрою та залишається рішучою докладати подальших зусиль для протидії російським загрозам", - додали у МЗС України.
Що передувало
Нагадаємо, що вчора, 18 липня, Британія оголосила про санкції проти понад 20 співробітників російських спецслужб, російських хакерів та низки організацій.
Вони потрапили під санкції через ведення "постійної кампанії шкідливої кіберактивності", спрямованої на дестабілізацію Європи та Африки.
Зокрема під обмеження потрапили три підрозділи Головного управління Генштабу РФ (ГУ ГШ, колишнє ГРУ) та 18 російських офіцерів. Британія вважає їх причетними до низки злочинів.
Окрім офіцерів та підрозділів російської розвідки під санкції потрапили троє керівників російського проєкту "Африканська ініціатива". Це фабрика фейк-контенту, яка веде пропаганду та здійснює інформаційні диверсії в країнах Західної Африки.
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