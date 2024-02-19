МЗС Німеччини викликало "на килим" російського посла через смерть Навального

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало "на килим" російського посла в Берліні Сергія Нечаєва. Зокрема, через смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

МЗС Німеччини сприйняло смерть Навального, який перебуває в ув'язненні вже три роки, як можливість закликати до звільнення всіх недавніх політичних в'язнів у Росії.

"Це шокує, коли в Росії заарештовують людей за покладання квітів", - заявив представник німецького МЗС.

Смерть Олексія Навального

16 лютого 47-річний російський опозиціонер Олексій Навальний знепритомнів під час прогулянки в арктичній колонії "Полярний вовк", де відбував трирічний термін ув'язнення.

Пізніше в Управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії щодо Ямало-Ненецького автономного округу повідомили про смерть політика.

Офіційних причин смерті Навального досі не названо. Розглядаються два варіанти. РосЗМІ імовірною причиною назвали відрив тромбу.

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