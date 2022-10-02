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У МЗС Німеччини викликали посла Росії через спроби анексії українських територій, - ЗМІ

Фото: в МЗС Німеччини викликали посла Росії через спроби анексії українських територій (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 2 жовтня, до Міністерства закордонних справ Німеччини викликали посла Росії Сергія Нечаєва після проведення псевдореферендумів, які РФ організувала на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними видання, причиною виклику російського посла в МЗС стало оголошення президентом РФ Володимиром Путіним анексії територій України.

При цьому наголошується, що у відомстві чекають на "негайний візит російського дипломата".

Нагадаємо, 30 вересня Путін оголосив анексію окупованих територій України.

Також ми писали, що 2 жовтня Конституційний суд Росії схвалив договори про "прийняття до складу РФ" окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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