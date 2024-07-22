МЗС Німеччини створило групу для підготовки до можливого повернення Трампа до Білого дому, - FT
У Міністерстві закордонних справ Німеччини дипломати спішно готуються до можливого повернення Дональда Трампа до Білого дому, що може сильно вплинути на Німеччину та її позицію у світі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Співробітники різних відділів, включно щодо Північної Америки, планування політики та посольством у Вашингтоні, створили неофіційну кризову групу для обговорення наслідків перемоги Трампа на виборах у США та можливих реакцій Берліна.
Остання подія на порядку денному групи - рішення президента США Джо Байдена відмовитися від переобрання після кількох тижнів тиску з боку старших демократів і підтримати віцепрезидента Камалу Гарріс як свого наступника.
Багато хто в Німеччині стурбований можливим впливом виходу Байдена з перегонів на вибори, особливо з огляду на останні опитування. Вони готуються до ймовірної перемоги Трампа, що викликає занепокоєння в Берліні.
Німеччина побоюється, що Трамп може повернутися зі ще більш протекціоністською економічною політикою, включно з можливим запровадженням 10-відсоткових тарифів на імпорт, що серйозно зашкодить експортно-орієнтованій німецькій економіці.
Занепокоєння зросло після того, як Трамп вибрав Джей Ді Венса як кандидата у віцепрезиденти, який скептично ставиться до глобалізації, НАТО і підтримки України.
Байден вийшов із президентських перегонів
21 липня президент США Джо Байден заявив, що не балотуватиметься на другий термін. У своєму повідомленні в Twitter він запропонував як кандидат на пост президента віце-президента Камалу Харріс.
Попри заклики деяких республіканців до відставки Байдена, представник адміністрації США Ендрю Бейтс підтвердив, що Байден залишиться на посаді до завершення терміну.
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