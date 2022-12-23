МЗС Німеччини: Берлін перевіряє можливості збільшити постачання озброєння Україні

Федеральний уряд Німеччини вивчає можливості збільшити постачання озброєння Україні для захисту від російських повітряних атак, і таким чином наслідувати приклад США, які обіцяли передати нашій країні зенітні комплекси ППО Patriot.

Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, передає РБК-Україна з посиланням на RND .

"Під час поставки Patriot ми також знову подивимося, що ще ми можемо передати, тому що ми знаємо, що ці системи протиповітряної оборони рятують життя", - зазначила вона після зустрічі з главою МЗС Данії Ларсом Лекке Расмуссеном у Берліні.

Так вона відреагувала на обіцянку США президенту України Володимиру Зеленському під час візиту до Вашингтона передати у рамках допомоги з озброєнням системи ППО Patriot. Бундесвер також має цю оборонну зброю і лише недавно запевнив Варшаву, що у Польщі буде розгорнуто три системи. Проте, представник уряду Штеффен Хебестрайт у середу дав зрозуміти, що для України більше немає доступних ЗРК.

Однак Німеччина вже поставила інші типи зенітної зброї, зокрема систему Iris-T, яка може захистити ціле місто від повітряних атак. Крім того, у розпорядження ЗСУ було передано 30 зенітних танків типу Gepard.

Наразі планується постачання ще трьох систем Iris-T та ще семи "Гепардів".

Зазначається також, що загалом Німеччина підтримала Україну зброєю та військовою технікою на суму понад 2 мільярди євро.