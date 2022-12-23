МЗС Німеччини: Берлін перевіряє можливості збільшити постачання озброєння Україні
Федеральний уряд Німеччини вивчає можливості збільшити постачання озброєння Україні для захисту від російських повітряних атак, і таким чином наслідувати приклад США, які обіцяли передати нашій країні зенітні комплекси ППО Patriot.
Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, передає РБК-Україна з посиланням на RND.
"Під час поставки Patriot ми також знову подивимося, що ще ми можемо передати, тому що ми знаємо, що ці системи протиповітряної оборони рятують життя", - зазначила вона після зустрічі з главою МЗС Данії Ларсом Лекке Расмуссеном у Берліні.
Так вона відреагувала на обіцянку США президенту України Володимиру Зеленському під час візиту до Вашингтона передати у рамках допомоги з озброєнням системи ППО Patriot. Бундесвер також має цю оборонну зброю і лише недавно запевнив Варшаву, що у Польщі буде розгорнуто три системи. Проте, представник уряду Штеффен Хебестрайт у середу дав зрозуміти, що для України більше немає доступних ЗРК.
Однак Німеччина вже поставила інші типи зенітної зброї, зокрема систему Iris-T, яка може захистити ціле місто від повітряних атак. Крім того, у розпорядження ЗСУ було передано 30 зенітних танків типу Gepard.
Наразі планується постачання ще трьох систем Iris-T та ще семи "Гепардів".
Зазначається також, що загалом Німеччина підтримала Україну зброєю та військовою технікою на суму понад 2 мільярди євро.
Нагадаємо, 21 грудня США оголосили про черговий пакет військової допомоги для України. Крім того, до нього увійшла система протиракетної оборони Patriot.
Також РБК-Україна повідомляло, що після оголошення США щодо Patriot у Німеччині Християнсько-соціальний союз звернувся до федерального уряду з проханням надати Україні такі ж системи озброєння.
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