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МИД Германии: Берлин проверяет возможности увеличить поставки вооружения Украине

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Пятница 23 декабря 2022 01:43
МИД Германии: Берлин проверяет возможности увеличить поставки вооружения Украине Фото: Анналена Бербок, глава МИД Германии (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Федеральное правительство Германии изучает возможности увеличить поставки вооружения Украине для защиты от российских воздушных атак, и таким образом последовать примеру США, которые обещали передать нашей стране зенитные комплексы ПВО Patriot.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает РБК-Украина со ссылкой на RND.

"При поставке Patriot мы также снова посмотрим, что еще мы можем передать, потому что мы знаем, что эти системы противовоздушной обороны спасают жизнь", - отметила она после встречи с главой МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном в Берлине.

Так она отреагировала на обещание США президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Вашингтон передать в рамках помощи с вооружением системы ПВО Patriot. Бундесвер также имеет это оборонное оружие и только недавно заверил Варшаву, что в Польше будут развернуты три системы. Однако представитель правительства Штеффен Хебестрайт в среду дал понять, что для Украины больше нет доступных ЗРК.

Однако Германия уже поставила другие типы зенитного оружия, в частности, систему Iris-T, которая может защитить целый город от воздушных атак. Кроме того, в распоряжение ВСУ были переданы 30 зенитных танков типа Gepard.

В настоящее время планируется поставка еще трех систем Iris-T и еще семи "Гепардов".

Отмечается также, что в целом Германия поддержала Украину оружием и военной техникой на сумму более 2 миллиардов евро.

Напомним, 21 декабря США объявили об очередном пакете военной помощи для Украины. Помимо прочего, в него вошла система противоракетной обороны Patriot.

Также РБК-Украина сообщало, что после объявления США относительно Patriot в Германии Христианско-социальный союз обратился к Федеральному правительству с просьбой предоставить Украине такие же системы вооружения.

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