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МЗС назвало маніпуляціями повідомлення щодо німецької підтримки України

Фото: Володимир Зеленський та Олаф Шольц, лідери України та Німеччини (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Німеччина ще не затвердила свій державний бюджет на 2025 рік. Тому будь-які повідомлення щодо змін у німецькій підтримці України є некоректними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

"Повідомлення про те, що Німеччина буцімто припиняє військову допомогу Україні некоректні. Це така сама маніпуляція, як і попередні повідомлення про зменшення допомоги на наступний рік удвічі", - йдеться в заяві українського міністерства.

Там наголосили, що наразі в Німеччині дійсно триває бюджетний процес, за яким уважно спостерігає Україна. Очікується, що бюджет буде затверджений у листопаді, і саме тоді стане відомим реальний рівень підтримки України на наступний рік.

"Нині, як і того року, уряд запланував у проєкті бюджету певну суму допомоги Україні. Вона аналогічна тій, яка була запланована минулого року на цьому етапі бюджетного процесу. Того року ця сума зросла на парламентському етапі ухвалення бюджету восени", - зазначили в МЗС.

Наразі ж Україна, як кажуть в міністерстві, продовжує працювати з німецькими партнерами над збереженням і зміцненням підтримки та вдячна Берліну за те, що Німеччина залишається лідером серед європейських країн за обсягами підтримки.

"Німецька допомога вже врятувала тисячі життів в Україні та є стратегічно важливою для захисту життів і надалі. Розраховуємо, що уряд ФРН знайде можливість додаткового фінансування потреб Сил оборони України і в цьому році", - додали в МЗС.

Нагадаємо, сьогодні німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомило про нібито плани німецького уряду обмежити виділення додаткових коштів на підтримку України. Однак це не впливає на допомогу в рамках тих коштів, які вже передбачені в німецькому державному бюджеті.

Детальніше про цю ситуацію - читайте в попередній публікації РБК-Україна.

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