RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МИД назвало манипуляциями сообщения о немецкой поддержке Украины

Фото: Владимир Зеленский и Олаф Шольц, лидеры Украины и Германии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Германия еще не утвердила государственный бюджет на 2025 год. Поэтому любые сообщения по поводу изменений в немецкой поддержке Украины некорректны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

"Сообщения о том, что Германия якобы прекращает военную помощь Украине некорректны. Это такая же манипуляция, как и предыдущие сообщения об уменьшении помощи на следующий год вдвое", - говорится в заявлении украинского министерства.

Там подчеркнули, что в Германии действительно идет бюджетный процесс, за которым внимательно наблюдает Украина. Ожидается, что бюджет будет утвержден в ноябре, и тогда станет известен реальный уровень поддержки Украины на следующий год.

"В настоящее время, как и в том году, правительство запланировало в проекте бюджета определенную сумму помощи Украине. Она аналогична той, которая была запланирована в прошлом году на этом этапе бюджетного процесса. В прошлом году эта сумма выросла на парламентском этапе принятия бюджета осенью", - отметили в МИД.

В настоящее время Украина, как говорят в министерстве, продолжает работать с немецкими партнерами над сохранением и укреплением поддержки и благодарна Берлину за то, что Германия остается лидером среди европейских стран по объемам поддержки.

"Немецкая помощь уже спасла тысячи жизней в Украине и является стратегически важной для защиты жизней и дальше. Рассчитываем, что правительство ФРГ найдет возможность дополнительного финансирования потребностей Сил обороны Украины и в этом году", - добавили в МИД.

Напомним, сегодня немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило о якобы планах немецкого правительства ограничить выделение дополнительных средств в поддержку Украины. Однако это не влияет на помощь в рамках средств, которые уже предусмотрены в немецком государственном бюджете.

Подробнее об этой ситуации - читайте в предыдущей публикации РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныПомощь Украине