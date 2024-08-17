МИД назвало манипуляциями сообщения о немецкой поддержке Украины

"Сообщения о том, что Германия якобы прекращает военную помощь Украине некорректны. Это такая же манипуляция, как и предыдущие сообщения об уменьшении помощи на следующий год вдвое", - говорится в заявлении украинского министерства.

Там подчеркнули, что в Германии действительно идет бюджетный процесс, за которым внимательно наблюдает Украина. Ожидается, что бюджет будет утвержден в ноябре, и тогда станет известен реальный уровень поддержки Украины на следующий год.

"В настоящее время, как и в том году, правительство запланировало в проекте бюджета определенную сумму помощи Украине. Она аналогична той, которая была запланирована в прошлом году на этом этапе бюджетного процесса. В прошлом году эта сумма выросла на парламентском этапе принятия бюджета осенью", - отметили в МИД.

В настоящее время Украина, как говорят в министерстве, продолжает работать с немецкими партнерами над сохранением и укреплением поддержки и благодарна Берлину за то, что Германия остается лидером среди европейских стран по объемам поддержки.

"Немецкая помощь уже спасла тысячи жизней в Украине и является стратегически важной для защиты жизней и дальше. Рассчитываем, что правительство ФРГ найдет возможность дополнительного финансирования потребностей Сил обороны Украины и в этом году", - добавили в МИД.