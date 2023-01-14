МЗС про наміри Зеленського відвідати ООН: рішення ще не прийнято

Рішення про поїздку президента України Володимира Зеленського до ООН на річницю російського вторгнення ще не прийнято.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка в Facebook.

Ніколенко розповів, що деякі ЗМІ подали новину про намір Зеленського відвідати ООН в річницю російського вторгнення як підтверджений факт, проте це не так.

"Хочу уточнити: наразі такого рішення не увалено", - заявив речник МЗС.

Він також наголосив, що президент здійснює закордонні поїздки залежно від безпекової ситуації в Україні та інших факторів. Та сказав, що Міністерство закордонних справ буде належним чином тримати громадськість в курсі.