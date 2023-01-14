МИД о намерениях Зеленского посетить ООН: решение еще не принято

Решение о поездке президента Украины Владимира Зеленского в ООН на годовщину российского вторжения еще не принято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко в Facebook.

Николенко рассказал, что некоторые СМИ представили новость о намерении Зеленского посетить ООН в годовщину российского вторжения как подтвержденный факт, однако это не так.

"Хочу уточнить: пока такого решения не привлечено", - заявил спикер МИД.

Он также подчеркнул, что президент совершает заграничные поездки в зависимости от ситуации в Украине и других факторов. И сказал, что Министерство иностранных дел будет должным образом держать общественность в курсе.