МИД о намерениях Зеленского посетить ООН: решение еще не принято

Решение о поездке президента Украины Владимира Зеленского в ООН на годовщину российского вторжения еще не принято.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко в Facebook.
Николенко рассказал, что некоторые СМИ представили новость о намерении Зеленского посетить ООН в годовщину российского вторжения как подтвержденный факт, однако это не так.
"Хочу уточнить: пока такого решения не привлечено", - заявил спикер МИД.
Он также подчеркнул, что президент совершает заграничные поездки в зависимости от ситуации в Украине и других факторов. И сказал, что Министерство иностранных дел будет должным образом держать общественность в курсе.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский намерен лично посетить ООН и выступить на Генассамблее в канун годовщины российского вторжения.
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