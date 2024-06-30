В МЗС Ізраїлю відповіли на попередження Ірану через можливу операцію в Лівані

Нещодавню заяву представництва Ірану в ООН із попередженням щодо сценарію "повного залучення всіх фронтів опору" як реакцію на імовірну підготовку Ізраїлю до наступу на Ліван міністр розцінив як пряму погрозу.

"Сьогодні Іран погрожує знищити Ізраїль, якщо Ізраїль повністю відповість на атаки "Хезболли" з Лівану", - йдеться в публікації глави ізраїльського МЗС.

Кац дав Ірану на це "чітку відповідь", в якій, зокрема, зазначив, що повідомлення Ірану про "війну на знищення" робить його гідним знищення.

Глава МЗС Ізраїлю також наголосив, що якщо "Хезболла" не припинить вогонь і не вийде з південного Лівану, то ізраїльська сторони "діятиме проти неї з усією силою, доки безпека не буде відновлена ​​і жителі не зможуть повернутися до своїх домівок".

"Режим, який загрожує знищенням, заслуговує на знищення, - написав Кац в мережі.

Розмови про можливий наступ Ізраїлю на Ліван

Нагадаємо, після початку військової операції ЦАХАЛ в Секторі Газа проти ХАМАС у відповідь на масштабне вторгення бойовиків до Ізраїлю у жовтні минулого року, підтримувана Іраном організація "Хезболла" активізувала завдання ударів по Ізраїлю з території Лівану.

Своєю чергою, Армія оборони Ізраїлю завдає ударів у відповідь.

Нещодавно стало відомо, що військове командування Ізраїлю затвердило плани наступу на Ліван у рамках протистояння "Хезболлі". Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац заявляв, що у повномасштабній війні бойовики будуть повністю знищені, а Ліван сильно постраждає.

Додамо, нещодавно голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал ВПС США К. К. Браун попереджав, що наступ військ Ізраїлю на Ліван загрожує відповіддю з боку Ірану, який може стати на захист "Хезболли", спровокувавши розширення війни.

Вчора представництво Ірану в ООН заявило, що у разі атаки Ізраїлю проти Лівану розпочнеться "війна на знищення". Так, зазначає Тегеран, розглядається "повне залучення всіх фронтів опору".