В МИД Израиля ответили на предупреждение Ирана из-за возможной операции в Ливане

Недавнее заявление представительства Ирана в ООН с предупреждением о сценарии "полного привлечения всех фронтов сопротивления" как реакцию на вероятную подготовку Израиля к наступлению на Ливан министр расценил как прямую угрозу.

"Сегодня Иран угрожает уничтожить Израиль, если Израиль полностью ответит на атаки "Хезболлы" из Ливана", - говорится в публикации главы израильского МИД.

Кац дал Ирану на это "четкий ответ", в котором, в частности, отметил, что сообщение Ирана о "войне на уничтожение" делает его достойным уничтожения.

Глава МИД Израиля также подчеркнул, что если "Хезболла" не прекратит огонь и не выйдет из южного Ливана, то израильская стороны будет "действовать против нее со всей силой, пока безопасность не будет восстановлена ​​и жители не смогут вернуться в свои дома".

"Режим, угрожающий уничтожением, заслуживает уничтожения, - написал Кац в сети.

Разговоры о возможном наступлении Израиля на Ливан

Напомним, после начала военной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа против ХАМАС в ответ на масштабное вторжение боевиков в Израиль в октябре прошлого года поддерживаемая Ираном организация "Хезболла" активизировала нанесение ударов по Израилю с территории Ливана.

В свою очередь, Армия обороны Израиля наносит ответные удары.

Недавно стало известно, что военное командование Израиля утвердило планы наступления на Ливан в рамках противостояния с "Хезболлиой. Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявлял, что в полномасштабной войне боевики будут полностью уничтожены, а Ливан сильно пострадает.

Добавим, недавно председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США К. К. Браун предупреждал, что наступление войск Израиля на Ливан грозит ответом со стороны Ирана, который может стать на защиту "Хезболлы", спровоцировав расширение войны.

Вчера представительство Ирана в ООН заявило, что в случае атаки Израиля против Ливана начнется "война на уничтожение". Так, отмечает Тегеран, рассматривается "полное вовлечение всех фронтов сопротивления".