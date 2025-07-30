МЗС Італії викликало посла РФ через "приклади русофобії": подробиці

Італія викликала російського посла до МЗС через включення президента та міністрів європейської країни до списку "прикладів русофобії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За даними видання, Міністерство закордонних справ Італії викликало російського посла в Римі Олексія Парамонова після того, як коментарі президента країни, міністра закордонних справ та міністра оборони були перераховані на веб-сайті російського уряду як "приклади русофобії".
Список, опублікований минулого тижня, містить цитати політиків з Болгарії, Бельгії, Канади, Хорватії, Чехії, Кіпру, ЄС, Франції, Німеччини, Греції, НАТО, Нідерландів, Люксембургу, Польщі та США.
Від Італії до списку потрапили президент країни Серджіо Маттарелла, міністр закордонних справ Антоніо Таяні та міністр оборони Гвідо Крозетто.
Так, у своїй промові в Марселі Маттарелла порівняв настрої, що стояли за російським вторгненням в Україну, зі зростанням нацистської Німеччини.
У МЗС Італії також зазначили, що Таяні "вважає включення глави держави до цього списку провокацією проти Республіки та італійського народу".
Нагадаємо, у лютому президент Італії Серджо Маттарелла провів паралель між російською агресією проти України та Третім Рейхом.
Матарелла згадав про появу "деспотичних і неліберальних режимів", які призвели до "посилення конфліктного клімату", надання переваги "критерію домінування" і, як наслідок, до "загарбницьких воєн".
"Це був план Третього Рейху щодо Європи. Сьогоднішня російська агресія проти України має таку ж природу", - підсумував він.
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