МИД Италии вызвал посла РФ из-за "примеров русофобии": подробности

По данным издания, Министерство иностранных дел Италии вызвало российского посла в Риме Алексея Парамонова после того, как комментарии президента страны, министра иностранных дел и министра обороны были перечислены на веб-сайте российского правительства как "примеры русофобии".

Список, опубликованный на прошлой неделе, содержит цитаты политиков из Болгарии, Бельгии, Канады, Хорватии, Чехии, Кипра, ЕС, Франции, Германии, Греции, НАТО, Нидерландов, Люксембурга, Польши и США.

От Италии в список попали президент страны Серджио Маттарелла, министр иностранных дел Антонио Таяни и министр обороны Гвидо Крозетто.

Так, в своей речи в Марселе Маттарелла сравнил настроения, стоявшие за российским вторжением в Украину, с ростом нацистской Германии.

В МИД Италии также отметили, что Таяни "считает включение главы государства в этот список провокацией против Республики и итальянского народа".