МЗС Франції закликало Ізраїль та Іран утриматися від ескалації

У ніч на 26 жовтня Ізраїль завдав ударів у відповідь по Ірану за атаку, яку країна здійснила 1 жовтня. Франція, у свою чергу, закликала сторони утриматися від ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт французького міністерства закордонних справ.

"Франція закликає сторони утримуватися від будь-якої ескалації та дій, які можуть погіршити ситуацію крайньої напруженості, яка переважає в регіоні", - йдеться у повідомленні. Також у МЗС зазначили, що Франція взяла до відома заяву Ізраїлю про удари по військових об'єктах в Ірані цієї ночі у відповідь на агресію 1 жовтня.