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МЗС Франції закликало Ізраїль та Іран утриматися від ескалації

Субота 26 жовтня 2024 20:53
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МЗС Франції закликало Ізраїль та Іран утриматися від ескалації Фото: прапор Франції (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 26 жовтня Ізраїль завдав ударів у відповідь по Ірану за атаку, яку країна здійснила 1 жовтня. Франція, у свою чергу, закликала сторони утриматися від ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт французького міністерства закордонних справ.

"Франція закликає сторони утримуватися від будь-якої ескалації та дій, які можуть погіршити ситуацію крайньої напруженості, яка переважає в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Також у МЗС зазначили, що Франція взяла до відома заяву Ізраїлю про удари по військових об'єктах в Ірані цієї ночі у відповідь на агресію 1 жовтня.

Нагадаємо, сьогодні Іран пригрозив відповісти на атаку Ізраїлю 26 жовтня. Тегеран вважає, що в нього є на це право.

"На підставі свого невід'ємного права на законний захист, передбаченого статтею 51 Статуту ООН, Ісламська Республіка Іран вважає себе спроможною і зобов'язаною захищатися від іноземних актів агресії", - йдеться в заяві іранського МЗС.

Більш детальніше про атаку Ізраїлю по Ірану - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Франція Ізраїль Іран Близький Схід
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