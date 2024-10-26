МИД Франции призвал Израиль и Иран воздержаться от эскалации

В ночь на 26 октября Израиль нанес ответные удары по Ирану за атаку, которую страна совершила 1 октября. Франция в свою очередь призвала стороны воздержаться от эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт французского министерства иностранных дел.

"Франция призывает стороны воздерживаться от любой эскалации и действий, которые могут усугубить ситуацию крайней напряженности, которая преобладает в регионе", - говорится в сообщении. Также в МИД отметили, что Франция приняла к сведению заявление Израиля об ударах по военным объектам в Иране этой ночью в ответ на агрессию 1 октября.