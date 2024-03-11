МЗС Франції про допомогу Україні: Ми повинні говорити з Росією тією ж мовою балансу сил

За словами французького чиновника, з боку Парижа "ніколи не було двозначності щодо Росії".

"У Вільнюсі (на зустрічі у п'ятницю з міністром закордонних справ Литви, - ред.) очікували підбити підсумки з країнами Балтії, але також і з моїм українським колегою Дмитром Кулебою, щоб ми могли разом почути його очікування та потреби", - зазначив він.

Сежурне розповів, що країни Балтії "є найбільш уразливими", і їхнє занепокоєння "зростає через виникнення невизначеності, особливо пов’язаної з американськими виборами".

"Звідси наше бажання створити сплеск мобілізації та підтримки України. Необхідно було додати цю стратегічну двозначність по відношенню до Росії, щоб надіслати потужний сигнал, який показує, що ми залишимося єдиними", - наголосив глава МЗС Франції.

Він нагадав, що станом на тепер вже сім країн, у тому числі Франція, підписали з Україною двосторонні угоди з безпеки, і ще 25 держав "знаходяться в процесі цього".

"Існує певна форма єдності в тому, що насправді після двох років конфлікту Росія стає все більш агресивною щодо нас. А на фронті є занепокоєння як довгостроковою підтримкою, так і здатністю України вистояти", - сказав Сежурне та наголосив, що РФ "не повинна і не може перемогти".

Також він в інтерв'ю висловився щодо питання потенційного відправлення західних військ в Україну, теоретичну можливість чого нещодавно озвучував президент Франції Еммануель Макрон.

"Питання полягає в тому, чи зможемо ми змусити Росію припинити війну інакше, ніж максимальною підтримкою України. Історія дає нам кілька прикладів безвиході стратегій відступу та слабкості. Ті, хто в травні 1939 року не хотів вмирати за Данциг, лише підбадьорювали Гітлера. Якщо я думаю, що історія не повторюється, ми не повинні повторювати помилок історії", - сказав глава МЗС Франції.

На його переконання, держави Заходу перед обличчям агресії РФ, яку міністр назвав "експансіоністською та імперіалістичною країною", не можуть дозволити собі "зробити крок убік".

"Я вважаю, що це саме дало б йому можливість скористатися цим, щоб рухатися вперед. Ми повинні говорити тією ж мовою, що й Росія - мовою балансу сил. Ми дуже наївні, думаючи, що повинні встановлювати власні правила, коли саме Росія порушує міжнародне право і намагається нав'язати зовнішню політику європейських країн", - наголосив Сежурне.

Міністр додав, що в контексті триваючої агресії Москви "протистояти Росії означає захищати французів і мир - це справжній патріотизм".

Ідея Макрона про війська в Україні

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив відправлення західних військ для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі в НАТО відсутній консенсус щодо цього питання. Крім того, нещодавно французький президент розповів, за яких умов готовий відправити французькі війська в Україну.

Зазначимо, що низка країн НАТО вже публічно виступили проти такої ідеї, хоча деякі, наприклад, країни Балтики, підтримали її. Крім того, видання Politico вважає, що Франція збирає коаліцію країн, які готові відправити свої війська в Україну.

Польща спочатку теж виступила проти присутності військ НАТО в Україні, але пізніше пом'якшила свою позицію. Зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський днями здивував заявою про присутність військових з країн НАТО в Україні.