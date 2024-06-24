UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

МЗС Фінляндії про 15-й пакет санкцій проти РФ: робота почнеться негайно

Фото: глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз почне роботу над 15-м пакетом санкцій проти Росії негайно.

Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє РБК-Україна із посиланням на її заяву перед самітом Ради ЄС.

"Я рада за 14-й пакет санкцій. І, так, переговори тривали довго. Але пакет санкцій при цьому дуже широкий спектр. І, звичайно, у всіх країн є свої точки зору, які треба було прийняти", - заявила вона. 

Вона зазначила, що робота над 15-м пакетом європейських санкцій проти Росії розпочнеться негайно. 

"Я дуже рада, що пакет уже є, і, звісно, робота над наступним пакетом санкцій почнеться негайно, тож я впевнена, що тим часом ми зможемо також оновити ці списки суб'єктів, до яких запроваджено санкції", - зазначила міністр. 

Санкції проти Росії

ЄС постійно нарощує санкційний тиск на Росію відтоді, як вона здійснила повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Запровадження масштабних санкцій, а саме 13 пакетів, суттєво вплинуло на російську економіку, значно послабивши її потенціал і підірвавши військову міць країни.

24 червня Рада ЄС затвердила 14-й пакет антиросійських санкцій. Докладніше про нього - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзФінляндіяСанкції проти РосіїРосійська ФедераціяВійна Росії проти України