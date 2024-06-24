МЗС Фінляндії про 15-й пакет санкцій проти РФ: робота почнеться негайно

"Я рада за 14-й пакет санкцій. І, так, переговори тривали довго. Але пакет санкцій при цьому дуже широкий спектр. І, звичайно, у всіх країн є свої точки зору, які треба було прийняти", - заявила вона.

Вона зазначила, що робота над 15-м пакетом європейських санкцій проти Росії розпочнеться негайно.

"Я дуже рада, що пакет уже є, і, звісно, робота над наступним пакетом санкцій почнеться негайно, тож я впевнена, що тим часом ми зможемо також оновити ці списки суб'єктів, до яких запроваджено санкції", - зазначила міністр.