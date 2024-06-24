МИД Финляндии о 15-м пакете санкций против РФ: работа начнется немедленно

"Я рада за 14-й пакет санкций. И, да, переговоры длились долго. Но пакет санкций при этом очень широкий спектр. И, конечно, у всех стран есть свои точки зрения, которые надо было принять", - заявила она.

Она отметила, что работа над 15-м пакетом европейских санкций против России начнется немедленно.

"Я очень рада, что пакет уже есть, и, конечно, работа над следующим пакетом санкций начнется немедленно, поэтому я уверена, что тем временем мы сможем также обновить эти списки субъектов, к которым введены санкции", - отметила министр.