В МЗС Чехії виступили за створення спецтрибуналу над керівництвом Росії

В Міністерстві закордонних справ Чехії закликали до створення спеціального трибуналу над вищим керівництвом Росії за скоєні в Україні військові злочини.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію очільника МЗС Чехії Яна Ліпавського в Twitter.
"Чехія - серед країн, які виступають за створення спеціального трибуналу для суду над вищим політичним керівництвом Росії за злочини в Україні. Будь-які політичні лідери держави мають нести відповідальність за розв’язання війни", - написав він.
Також Ліпавський додав, що зараз не час розмовляти про мирні перемовини з Росією, адже вона розуміє лише мову сили.
"Потрібне жорстке ставлення. Якщо ми хочемо безпеки - мають діяти правила, і ми маємо забезпечувати їхнє виконання на міжнародному рівні", - заявив він.
Нагадаємо, що вранці 31 жовтня прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала прибув з візитом в Київ разом з делегацією із чеського уряду.
В той день Україна і Чехія домовились про нові санкції для Росії, а також підписали меморандуми, які підтримуватимуть українську економіку.