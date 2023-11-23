ua en ru
Чт, 23 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В МЗС Чехії назвали замороження російських активів актом самооборони

Чехія, Четвер 23 листопада 2023 03:09
UA EN RU
В МЗС Чехії назвали замороження російських активів актом самооборони Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Російська Федерація не повинна мати справу з майном, яке вона має в Чехії, для Праги це акт самооборони.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cesky rozhlas.

Представник чеського уряду пояснив, що включення до санкційного списку держагенства РФ, яке управляє нерухомістю в Чехії призведе до того, що росіяни не зможуть використовувати гроші від оренди для вбивства українців.

"Для нас це акт самооборони. Росія веде загарбницьку війну в Україні, вона завдала нам неймовірних проблем – подивіться на вартість електроенергії та газу, яка інфляція – нам довелося подбати про півмільйона біженців і все через Путіна", - розповів Ліпавський.

Він додав, що Чехія має зробити все, щоб Україна відстояла свою територіальну цілісність у війні з Росією та принцип, що кордони в Європі не можуть бути змінені силою.

Зазначається, що у переговорах щодо 12-го пакету санкцій ЄС чеська дипломатія просуває рішення з якомога сильнішим економічним тиском на Росію та пропонує, наприклад, обмеження на пересування дипломатів РФ Європою.

Конфіскація російських активів

15 листопада, стало відомо, що Чехія схвалила заморожування російської державної власності в країні. Ліпавський зазначав, що таким чином комерційна діяльність, з якої Росія фінансує вбивства українців, закінчується.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що наша держава разом з партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, в тому числі, і державні, в країнах-союзниках. Ці кошти мають відправити на відбудову України. Наразі йде мова про майже 500 млн доларів.

За даним Bloomberg, в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського центрального банку, проте там зіштовхнулися з юридичними перешкодами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Британська розвідка оцінила значення боїв біля села Кринки на лівому березі Дніпра
Британська розвідка оцінила значення боїв біля села Кринки на лівому березі Дніпра
DAILY
Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію