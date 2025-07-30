У МЗС Британії пояснили, навіщо заговорили про визнання Палестини: хочуть тиску на Ізраїль

"Ми намагалися вплинути на ситуацію на місцях, і я щиро сподіваюся, що ми побачимо різке зменшення страждань, які ми спостерігаємо, а також прихильність до припинення вогню", - заявив міністр.

Водночас відповідаючи на запитання, чи був президент США Дональд Трамп попереджений про це рішення, Леммі сказав, що попри особливі відносини Вашингтона і Лондона, Британія чітко заявила: "жодна країна не має права вето на серйозні рішення, які ми ухвалюємо у Сполученому Королівстві".

Також глава МЗС Британії наголосив, що відмова уряду ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу щодо рішення про дві держави - є хибною з моральної точки зору, а стратегічно - помилкова.