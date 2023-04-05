МЗС Британії про членство України в НАТО: зараз у пріоритеті самозахист

Зараз не час для розмови про заявку України в НАТО, оскільки наразі головне - самозахист Києва від російської агресії.

Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Велика Британія хоче підтримати Україну в кінцевому підсумку на шляху до членства в НАТО, але я думаю, що послідовність дій дуже важлива - і сьогоднішня робота полягає в тому, щоб допомогти їм захистити себе", - заявив він.

Клеверлі визнав зобов'язання НАТО, взяте на саміті в Бухаресті 2008 року, що Україна зрештою вступить до альянсу. Але він стверджує, що це дискусія для пізнішого етапу.

"Очевидно, що існують давні зобов'язання щодо надання Україні шляху до членства в НАТО. Пріоритетом, звичайно, наразі є їхня самооборона тут і зараз", - наголосив міністр.

На його думку, місце України в європейській архітектурі безпеки має вирішуватися вже під час її післявоєнної відбудови.

"Як частину цієї відбудови українці і, звісно, всі інші хочуть бачити надійний спосіб гарантувати, що жорстокість, якої вони зазнають, не повториться в майбутньому. Як саме це станеться - це розмова, яку ще належить провести", - додав він.

Нагадаємо, WSJ повідомляло, що питання членства України в НАТО знято з порядку денного.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що саміт НАТО у Вільнюсі – це можливість Альянсу виправити помилки Бухареста у 2008 році. Так, повторення того, що двері НАТО залишаються відчиненими, буде недостатнім для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.