У МЗС Бельгії закликали співгромадян залишити Іран: названі причини

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу відомства.

"Можливості посольства Бельгії в Тегерані з надання консульського захисту громадянам, заарештованим або затриманим в Ірані, обмежені. Більше того, відвідування консульства не дозволено у разі наявності подвійного громадянства, оскільки влада Ірану його не визнає", - йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

Бельгійцям також рекомендують утриматися від поїздок до Ірану з будь-якої причини.

"Нещодавно громадянина Бельгії та кількох інших жителів західних країн були довільно заарештовані і зараз перебувають в ув'язненні в Ірані", - уточнюється на сайті МЗС.