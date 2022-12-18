У МЗС Бельгії закликали співгромадян залишити Іран: названі причини
МЗС Бельгії рекомендувало своїм громадянам якнайшвидше покинути Іран через "порочне правосуддя", а також ризик довільних затримань.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу відомства.
"Можливості посольства Бельгії в Тегерані з надання консульського захисту громадянам, заарештованим або затриманим в Ірані, обмежені. Більше того, відвідування консульства не дозволено у разі наявності подвійного громадянства, оскільки влада Ірану його не визнає", - йдеться у повідомленні на сайті міністерства.
Бельгійцям також рекомендують утриматися від поїздок до Ірану з будь-якої причини.
"Нещодавно громадянина Бельгії та кількох інших жителів західних країн були довільно заарештовані і зараз перебувають в ув'язненні в Ірані", - уточнюється на сайті МЗС.
Раніше повідомлялося, що Великобританія запровадила нові санкції проти високопосадовців з Ірану та Росії у зв'язку з агресією проти України.
Як відомо, парламент Іран закликав судову владу "суворо покарати" всіх затриманих громадян, які брали участь у антиурядових протестах. Законодавці назвали протестувальників "muharib", що в шаріат означає "ворог Бога" і карається смертною карою.
Вже за тиждень після закликів депутатів суд у Тегерані засудили до страти одного з учасників протестів, які почалися в країні після смерті 22-річної Махси Аміні.
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