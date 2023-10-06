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МЗС Австрії викликало російського посла через ракетний удар по селу Гроза

Фото: МЗС Австрії викликало російського посла через ракетний удар по селу Гроза (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

До МЗС Австрії викликали посла Росії у зв’язку з ракетним ударом по селу Гроза у Харківській області у четвер, 5 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства закордонних справ Австрії.

"Посла Росії у Відні щойно викликали через вчорашній жахливий ракетний обстріл села в Харківській області, який забрав десятки невинних життів. Атаки на цивільне населення є воєнним злочином. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Удар по селу Гроза

Вчора вдень російські терористи вдарили ракетами "Іскандер" по селу Гроза Харківської області. Ракети влучили у кафе та магазин. На момент атаки там відбувалися поминки за полеглим військовим.

Станом на ранок 6 жовтня внаслідок атаки загинули 52 особи. Остання жертва померла у лікарні.

У Повітряних силах припускають, що росіяни вдарили по селу Гроза з Воронезької області. Від початку повітряної тривоги до удару пройшло близько 10 хвилин.

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