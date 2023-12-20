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МЗС 11 країн створили Талліннський механізм з кіберзахисту. Серед них Україна

Фото: МЗС України та ще десяти країн створили Талліннський механізм кіберзахисту (Віталій Носач, РБК-україна)
Автор: Володимир Костирін

Міністерства закордонних справ низки держав, серед яких України, створили Талліннський механізм з кіберзахисту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МЗС України.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що Талліннський механізм допоможе зміцнити кіберзахист та цивільний кіберпотенціал України, а також "посилити захист нашої держави в кіберпросторі та задовольнити довгострокові потреби в кіберстійкості".

Які країни увійшли

Талліннський механізм кіберзахисту був створений міністерствами закордонних справ таких держав:

  • України,
  • Великої Британії,
  • Данії,
  • Естонії,
  • Канади,
  • Нідерландів,
  • Німеччини,
  • Польща,
  • США,
  • Франції,
  • Швеції.

Функції органу

МЗС країн-учасниць Талліннського механізму координуватиме зусилля з мобілізації додаткової підтримки для потреб профільних установ у сфері кібербезпеки, пояснили в українському міністерстві.

"Група також тісно співпрацюватиме з ЄС і НАТО та залишається відкритою до приєднання нових учасників", - додали у відомстві.

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