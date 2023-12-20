МИД 11 стран создали Таллиннский механизм по киберзащите. Среди них Украина
Министерства иностранных дел ряда государств, среди которых Украина, создали сегодня, 20 декабря, Таллинский механизм по киберзащите.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Таллиннский механизм поможет укрепить киберзащиту и гражданский киберпотенциал Украины, а также "усилить защиту нашего государства в киберпространстве и удовлетворить долгосрочные потребности в киберустойчивости".
Какие страны вошли
Таллинский механизм по киберзащите был создан министерствами иностранных дел таких государств:
- Украины,
- Великобритании,
- Дании,
- Эстонии,
- Канады,
- Нидерландов,
- Германии,
- Польши,
- США,
- Франции,
- Швеции.
Функции и цели органа
МИД стран-участниц Таллинского механизма будут координировать усилия по мобилизации дополнительной поддержки для нужд профильных учреждений в сфере кибербезопасности, объяснили в украинском министерстве.
"Группа также будет тесно сотрудничать с ЕС и НАТО и остается открытой для присоединения новых участников", - добавили в ведомстве.
Как отметили в МИД Британии на своем сайте, целью Механизма является регулярное взаимодействие с другими донорскими инициативами, координация и предотвращение конфликтов, включая регулярное взаимодействие с ЕС и НАТО.
"На фоне неспровоцированного вторжения России в Украину мир стал свидетелем неослабевающей кибератаки на важнейшую национальную инфраструктуру Украины, от банковского дела до энергоснабжения и ни в чем не повинного украинского народа", - объясняют в британском министерстве инициативу оформления такого международного Механизма.
Также на Даунинг-стрит уточнили, что основным агентом Британии по наращиванию киберпотенциала в Украине является их киберпрограмма CSSF UK-Ukraine, расширенная премьер-министром Риши Сунаком в июне 2023 года.
В свою очередь в пресс-службе МИД Франции добавили, что совместно члены Механизма внесли свой вклад в оказание помощи Украине в наращивании киберпотенциала.
"Они были проведены с соблюдением международного права и в полной координации с соответствующими украинскими коллегами", - говорится в заявлении французского министерства.
Напомним, в ноябре министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны НАТО помогают Украине с киберзащитой, но во многом союзники должны поучиться у нашей страны.
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