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МИД 11 стран создали Таллиннский механизм по киберзащите. Среди них Украина

Среда 20 декабря 2023 16:48
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МИД 11 стран создали Таллиннский механизм по киберзащите. Среди них Украина Фото: МИД Украины и еще десяти стран создали Таллиннский механизм по киберзащите (Виталий Носач, РБК-украина)
Автор: Владимир Костырин

Министерства иностранных дел ряда государств, среди которых Украина, создали сегодня, 20 декабря, Таллинский механизм по киберзащите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Таллиннский механизм поможет укрепить киберзащиту и гражданский киберпотенциал Украины, а также "усилить защиту нашего государства в киберпространстве и удовлетворить долгосрочные потребности в киберустойчивости".

Какие страны вошли

Таллинский механизм по киберзащите был создан министерствами иностранных дел таких государств:

  • Украины,
  • Великобритании,
  • Дании,
  • Эстонии,
  • Канады,
  • Нидерландов,
  • Германии,
  • Польши,
  • США,
  • Франции,
  • Швеции.

Функции и цели органа

МИД стран-участниц Таллинского механизма будут координировать усилия по мобилизации дополнительной поддержки для нужд профильных учреждений в сфере кибербезопасности, объяснили в украинском министерстве.

"Группа также будет тесно сотрудничать с ЕС и НАТО и остается открытой для присоединения новых участников", - добавили в ведомстве.

Как отметили в МИД Британии на своем сайте, целью Механизма является регулярное взаимодействие с другими донорскими инициативами, координация и предотвращение конфликтов, включая регулярное взаимодействие с ЕС и НАТО.

"На фоне неспровоцированного вторжения России в Украину мир стал свидетелем неослабевающей кибератаки на важнейшую национальную инфраструктуру Украины, от банковского дела до энергоснабжения и ни в чем не повинного украинского народа", - объясняют в британском министерстве инициативу оформления такого международного Механизма.

Также на Даунинг-стрит уточнили, что основным агентом Британии по наращиванию киберпотенциала в Украине является их киберпрограмма CSSF UK-Ukraine, расширенная премьер-министром Риши Сунаком в июне 2023 года.

В свою очередь в пресс-службе МИД Франции добавили, что совместно члены Механизма внесли свой вклад в оказание помощи Украине в наращивании киберпотенциала.

"Они были проведены с соблюдением международного права и в полной координации с соответствующими украинскими коллегами", - говорится в заявлении французского министерства.

Напомним, в ноябре министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны НАТО помогают Украине с киберзащитой, но во многом союзники должны поучиться у нашей страны.

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