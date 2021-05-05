Мюнхенская конференция по безопасности из-за COVID не пройдет в очном формате

Запланированная вторая в 2021 году Мюнхенская конференция по безопасности не пройдет в очном формате. Это связано с пандемией COVID.

"Риск для нас слишком велик. Никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Физическая конференция невозможна", - подтвердил BILD официальный представитель немецкого Министерства обороны Кристиан Тильс.

Отметим, изначально планировалось, что Мюнхенская конференция по безопасности-2021 пройдет в период с 19 по 21 февраля в очном формате, но было принято решение организовать виртуальный форум. К тому же вместо традиционных трех дней она шла всего несколько часов.

В февральской встрече приняли участие президент США Джо Байден, канцлер Ангела Меркель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек ООН Антониу Гутерриш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие.