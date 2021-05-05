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Мюнхенская конференция по безопасности из-за COVID не пройдет в очном формате

Новина українською → Мюнхен, Среда 05 мая 2021 16:59
Мюнхенская конференция по безопасности из-за COVID не пройдет в очном формате Фото: Мюнхенская конференция по безопасности снова не пройдет очно (twitter.com/kaiserbastian)
Автор: РБК-Украина

Запланированная вторая в 2021 году Мюнхенская конференция по безопасности не пройдет в очном формате. Это связано с пандемией COVID.

Об этом пишет немецкая газета BILD.

"Риск для нас слишком велик. Никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Физическая конференция невозможна", - подтвердил BILD официальный представитель немецкого Министерства обороны Кристиан Тильс.

Отметим, изначально планировалось, что Мюнхенская конференция по безопасности-2021 пройдет в период с 19 по 21 февраля в очном формате, но было принято решение организовать виртуальный форум. К тому же вместо традиционных трех дней она шла всего несколько часов.

В февральской встрече приняли участие президент США Джо Байден, канцлер Ангела Меркель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек ООН Антониу Гутерриш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие.

Напомним, на февральской конференции президент США Джо Байден заявил, что защита Украины остается жизненно важной для Европы и США.

А министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что завершение строительства газопровода "Северный поток-2" остается приоритетом Берлина.

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