Мюнхенська конференція з безпеки через COVID не пройде в очному форматі

Запланована друга в 2021 році Мюнхенська конференція з безпеки не пройде в очному форматі. Це пов'язано з пандемією COVID.

"Ризик для нас занадто великий. Ніхто не може передбачити, як буде розвиватися ситуація з коронавірусом. Фізична конференція неможлива", - підтвердив Bild офіційний представник німецького Міністерства оборони Крістіан Тільс.

Зазначимо, спочатку планувалося, що Мюнхенська конференція з безпеки-2021 пройде в період з 19 по 21 лютого в очному форматі, але було прийнято рішення організувати віртуальний форум. До того ж замість традиційних трьох днів вона тривала лише кілька годин.

У лютневій зустрічі взяли участь президент США Джо Байден, канцлер Ангела Меркель, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, генсек ООН Антоніу Гутерріш, генсек НАТО Єнс Столтенберг та інші.