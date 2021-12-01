В Мюнхене на стройке прогремел взрыв: могла сдетонировать авиабомба

В Мюнхене (Германия) на стройплощадке Deutsche Bahn прогремел взрыв. По предварительной информации, сдетонировала 250 килограммовая авиабомба времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
По данным издания, звук взрыва на строительной площадке Deutsche Bahn был слышен на расстоянии нескольких километров от эпицентра. Ранения получили три человека. Один из них находится в тяжелом состоянии.
В районе взрыва приостановлено железнодорожное сообщение. Полиция оцепила территорию мест происшествия.
Точная причина взрыва пока неизвестна. По предварительным данным, во время земляных работ была задета и сдетонировала 250 килограммовая авиабомба времен Второй мировой войны.
Как сообщил изданию министр внутренних дел Баварии Иохам Херрманн, в результате взрыва обломки разлетелись на сотни метров. По его словам, в настоящее время проводится осмотр территории в районе эпицентра.
Стройплощадка Deutsche Bahn находится недалеко от главного железнодорожного вокзала в центре Мюнхена.
Фото: в Мюнхене на стройплощадке могла взорваться авиабомба (twitter.com/TrrorrismAndWar)