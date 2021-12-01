В Мюнхене на стройке прогремел взрыв: могла сдетонировать авиабомба

По данным издания, звук взрыва на строительной площадке Deutsche Bahn был слышен на расстоянии нескольких километров от эпицентра. Ранения получили три человека. Один из них находится в тяжелом состоянии.

В районе взрыва приостановлено железнодорожное сообщение. Полиция оцепила территорию мест происшествия.

Точная причина взрыва пока неизвестна. По предварительным данным, во время земляных работ была задета и сдетонировала 250 килограммовая авиабомба времен Второй мировой войны.

Как сообщил изданию министр внутренних дел Баварии Иохам Херрманн, в результате взрыва обломки разлетелись на сотни метров. По его словам, в настоящее время проводится осмотр территории в районе эпицентра.

Стройплощадка Deutsche Bahn находится недалеко от главного железнодорожного вокзала в центре Мюнхена.

Фото: в Мюнхене на стройплощадке могла взорваться авиабомба (twitter.com/TrrorrismAndWar)