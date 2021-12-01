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У Мюнхені на будівництві прогримів вибух: могла здетонувати авіабомба

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Мюнхені (Німеччина) на будмайданчику Deutsche Bahn прогримів вибух. За попередньою інформацією, здетонувала 250 кілограмова авіабомба часів Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними видання, звук вибуху на будівельному майданчику Deutsche Bahn було чути на відстані декількох кілометрів від епіцентру. Поранення отримали три людини. Один з них перебуває у важкому стані.

У районі вибуху призупинено залізничне сполучення. Поліція оточила територію місць події.

Точна причина вибуху поки невідома. За попередніми даними, під час земляних робіт була зачеплена і здетонувала 250 кілограмова авіабомба часів Другої світової війни.

Як повідомив виданню міністр внутрішніх справ Баварії Іохам Херрманн, в результаті вибуху уламки розлетілися на сотні метрів. За його словами, в цей час проводиться огляд території в районі епіцентру.

Будмайданчик Deutsche Bahn знаходиться недалеко від головного залізничного вокзалу в центрі Мюнхена.

Фото: у Мюнхені на будмайданчику могла вибухнути авіабомба (twitter.com/TrrorrismAndWar)

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ГерманияМюнхен