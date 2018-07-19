Мюллер поширив список із 500 доказів проти Манафорта

Серед речових доказів записки до Януковича, фотографії нерухомості, а також документи на дорогі речі та автівки

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер оприлюднив список із більш ніж 500 речових доказів проти Пола Манафорта. Про це повідомляє Politico.

Серед речових доказів присутня серія записок написаних до Віктора Януковича, а також листування між екс-главою передвиборчого штабу Дональда Трампа зі своїм партнером, консультантом Демократичної партії Тадом Девайном під час президентської кампанії в Україні 2010 року

Також, у присутні фотографії усієї нерухомості, а також документи та зображення дорогого одягу, східних килимів, та автівок Mercedes-Benz і Land Rover, які були придбані Манафортом.

Мюллер планує під час судового процесу представити більше десятка документів що пов'язані з діловим партнером Манафорта - Ріком Гейтсом. Гейтсу були висунені обвинувачення раніше, він погодився на співпрацю зі слідством по справі Манафорта.

Ця справа проти Манафорта не має відношення до втручання Росії у вибори США 2016 року.

Нагадаємо, раніше повідомвлялось, що помічник Пола Манафорта був залучений в розробку "проросійської стратегії" задовго до розслідування. Костянтин Килимник міг зіграти набагато більшу роль, ніж вважалося раніше.