Помічник Манафорта був залучений в розробку "проросійської стратегії" задовго до розслідування, - АР

Костянтин Килимник міг грати набагато більшу роль у можливому втручанні у вибори США

Помічник колишнього керівника передвиборчого штабу президента США Пола Манафорта - Костянтин Килимник був залучений в розробку "проросійської політичної стратегії" задовго до розслідування змови оточення Дональда Трампа з РФ в 2016 році. Про це повідомляє АР.

Як наголошується, Костянтин Килимник міг грати набагато більшу роль, ніж вважалося раніше.

"Невловима фігура, тепер обвинувачена разом з Манафортом по свідках, набагато більш активно брала участь у розробці проросійської політичної стратегії з Манафортом, ніж раніше було відомо, згідно з внутрішніми записками та іншими діловим репортажами", - йдеться в повідомленні.

Так, згідно з даними записів, Килимник, який, за словами Роберта Мюллера, в даний час знаходиться в Росії і має зв'язки з російською розвідкою, допоміг Манафорту сформулювати кроки для клієнтів в Росії і в Україні. Серед клієнтів були і російський олігарх Олег Дерипаска та інші, які мають тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Крім того, як повідомляється, більше 10 років тому, коли Росія була звинувачена в таємній спробі схилити президентські вибори до кандидатури Трампа, Манафорт і Килимник задумалися про ризики для Росії.

Також команда спецпрокурора США Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання РФ у президентські вибори США, з'ясувала, що Килимник підтримував зв'язок з російською розвідкою під час президентської кампанії 2016 року. Сам Килимник це заперечує.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що вважає зміну запобіжного заходу Полу Манафорту з домашнього арешту на утримання під вартою занадто жорстоким і несправедливим покаранням.