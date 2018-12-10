Мюллер підтвердив контакти 14 наближених до Трампа осіб з росіянами, - WP

Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Спецпрокурор Мюллер не поспішає розкривати результати розслідування

Розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера вже підтвердило, що принаймні 14 осіб з близького оточення Дональда Трампа контактували з росіянами впродовж виборчої кампанії, а також до інавгурації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Washington Post.

Дехто пропонував допомогти кампанії та бізнесу Трампу у сфері нерухомості, дехто пропонував "бруд" на його противника від демократів. Неодноразово з РФ висувалася пропозиція Трампу провести зустріч з Володимиром Путіним.

"Загалом, як свідчать відкриті записи та інтерв'ю, росіяни виходили на щонайменше 14 людей, пов'язаних з Трампом під час кампанії", - зазначається в повідомленні.

Як зауважив з цього приводу екс-посол США в Росії Майкл Макфол, "це надзвичайно нетипово. І кількість контактів, і їхній характер - екстраординарні".

З огляду на те, що спецпрокурор Мюллер не поспішає розкривати результати розслідування, досі невідомо, чи призвів хоч один із контактів росіян з оточенням Трампа до конкретної координації його кампанії з російським урядом, пише видання. Однак більша частина викритих комунікацій відбулася на тлі "стійких зусиль російського уряду втрутитися в президентські вибори у США", як про це повідомив Роберт Мюллер на судовому засіданні минулого тижня.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що слідству, яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер, не вдалося знайти доказів, що він змовився з Російською Федерацією під час виборчої кампанії 2016 року.