UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"МЮ" разгромил "Тоттенхэм" в центральном матче тура АПЛ: Роналду вновь с голом

Автор: Игорь Литвиненко

"Манчестер Юнайтед" разгромно обыграл "Тоттенхэм" в центральном матче 10-го тура английской Премьер-лиги. "Красные дьяволы" отгрузили в ворота "шпор" три сухих гола - 3:0.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

В первом тайме единственный результативный удар был на счету Криштиану Роналду, который с лету отправил мяч в сетку с угла вратарской после передачи от партнера по сборной Португалии Бруно Фернандеша - 1:0.

Во второй половине уже сам КриРо выступил в качестве ассистента, отдав голевую передачу на Эдисона Кавани, который на 64-й минуте удвоил преимущество "МЮ" - 2:0.

Добил "шпор" Маркус Рэшфорд. Англичанин за четыре минуты до окончания основного времени вышел на "свидание" с Уго Льорисом после передачи Неманьи Матича и переиграл кипера лондонцев - 3:0.

Победа позволила "МЮ" обойти "Тоттенхэм" в турнирной таблице. У "красных дьяволов" после 10 туров 17 очков, у "шпор" - 15.

Напомним, в прошлом туре АПЛ "МЮ" был уничтожен "Ливерпулем" - 0:5.

Читайте РБК-Украина в Google News
Манчестер ЮнайтедТоттенхэмФутболЧемпионат Англии