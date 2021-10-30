RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"МЮ" розгромив "Тоттенхем" у центральному матчі туру АПЛ: Роналду знову з голом

Автор: Ігор Литвиненко

"Манчестер Юнайтед" розгромно обіграв "Тоттенхем" у центральному матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги. "Червоні дияволи" відвантажили у ворота "шпор" три сухі голи - 3:0.

Докладніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

У першому таймі єдиний результативний удар був на рахунку Кріштіану Роналду, який з льоту відправив м'яч у сітку з кута воротарського майданчика після передачі від партнера зі збірної Португалії Бруно Фернандеша - 1:0.

У другій половині вже сам КріРо виступив асистентом, віддавши гольову передачу на Едісона Кавані, який на 64-й хвилині подвоїв перевагу "МЮ" - 2:0.

Добив "шпор" Маркус Решфорд. Англієць за чотири хвилини до закінчення основного часу вийшов на "побачення" з Уго Льорісом після передачі Немані Матчіча і переграв кіпера лондонців - 3:0.

Перемога дозволила "МЮ" оминути "Тоттенхем" у турнірній таблиці. У "червоних дияволів" після 10 турів 17 очок, у "шпор" - 15.

Нагадаємо, минулого туру АПЛ "МЮ" було знищено "Ліверпулем" - 0:5.

Читайте РБК-Україна в Google News
Манчестер ЮнайтедТоттенхэмФутболЧемпіонат Англії