"МЮ" розгромив "Тоттенхем" у центральному матчі туру АПЛ: Роналду знову з голом

У першому таймі єдиний результативний удар був на рахунку Кріштіану Роналду, який з льоту відправив м'яч у сітку з кута воротарського майданчика після передачі від партнера зі збірної Португалії Бруно Фернандеша - 1:0.

У другій половині вже сам КріРо виступив асистентом, віддавши гольову передачу на Едісона Кавані, який на 64-й хвилині подвоїв перевагу "МЮ" - 2:0.

Добив "шпор" Маркус Решфорд. Англієць за чотири хвилини до закінчення основного часу вийшов на "побачення" з Уго Льорісом після передачі Немані Матчіча і переграв кіпера лондонців - 3:0.

Перемога дозволила "МЮ" оминути "Тоттенхем" у турнірній таблиці. У "червоних дияволів" після 10 турів 17 очок, у "шпор" - 15.