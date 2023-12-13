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МЮ покинув єврокубки, "Бенфіка" Трубіна врятувала сезон: огляд Ліги чемпіонів

Європа, Середа 13 грудня 2023 09:33
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МЮ покинув єврокубки, "Бенфіка" Трубіна врятувала сезон: огляд Ліги чемпіонів Фото: "Червоні дияволи" попрощалися з європейською ареною (facebook.com/manchesterunited)
Автор: Антон Федорців

Вирішальний тур групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 розпочався у вівторок вісьмома матчами. Перемоги здобули французький "Ланс", лісабонська "Бенфіка", данський "Копенгаген", мюнхенська "Баварія", італійський "Наполі" та мадридський "Реал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

МЮ покинув єврокубки, &quot;Бенфіка&quot; Трубіна врятувала сезон: огляд Ліги чемпіонів

Головна інтрига зберігалася в групі A, де на другу путівку в плей-офф претендували три команди. У столиці Данії після безгольового першого тайму "Копенгаген" відкрив рахунок на старті другої половини протистояння з "Галатасараєм". Це Лерагер із лінії воротарського в дотик замкнув простріл Ашурі. Стамбульці намагалися відігратися, але рамка Грабари виявилася для них зачарованою.

У паралельній зустрічі "Манчестер Юнайтед" був зобов'язаний перемагати "Баварію", аби претендувати бодай на 1/16 фіналу Ліги Європи. Утім, мюнхенці подарунок "червоним дияволам" не зробили та виставили основу на матч, який для німецького гранда турнірного значення не мав. Цей підхід виявився вирішальним. На 70-й хвилині Кейн класним пасом створив момент для Комана, а той закінчив євросезон МЮ.

Натомість у квартеті C "Наполі" було достатньо не програти "Бразі", щоб випередити португальців у боротьбі за місце в 1/8 фіналу турніру. Виконувати завдання підопічні Вальтера Мадзаррі взялися зі старту, оформивши швидкий гол. На 9-й хвилині Саатчі ефектно замкнув простріл Політано, але у власні ворота. Закріпив перевагу "партенопейців" Осімхен, який елегантно скористався передачею Натана.

Нарешті "Бенфіка" здобула непросту перемогу в Зальцбурзі з необхідною різницею м'ячів +2. Перший тайм видався чудовим для "орлів" – Ді Марія забив прямим ударом із кутового, а потім віддав гольовий пас на Рафу Сілву. Проте, "Зальцбург" скоротив відставання в другій половині, коли Сучіч із рикошетом поцілив у кут із лінії штрафного. Та в доданий арбітром час Кабрал голом п'ятою вивів лісабонців до Ліги Європи.

До слова, вранці підготували анонс поєдинку "Порту" та "Шахтаря" в групі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, раніше розібрали турнірне становище "Шахтаря" перед поєдинком проти "Порту".

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