"МЮ" обыграл на выезде "Тоттэнхэм" и сократил отставание от первого места АПЛ

"Манчестер Юнайтед" в центральном матче 31 тура Английской Премьер-лиги на выезде обыграл "Тоттэнхэм" - 3:1. Победа позволила "красным дьяволам" сократить отставание от идущего на первом месте "Ман Сити" до 11 очков.

Со старта команды взяли не самый быстрый темп, отдавая предпочтение медленным атакам и контолю мяча. Но ближе к середине тайма игра ожила. А на 33-й минуте манкуниацы отличились голом. Погба, находясь в штрафной, разрезным пасом вывел на убойную позицию Кавани, который метров с семи в касание переправил мяч мимо Льориса в сетку. Но только "красные дьяволы" закончили праздновать вмешался VAR. Видеоассистент просигнализировал, что во время голевой атаки Мактоминей отмахнулся от Сона в центре поля. В итоге судья взятие ворот отменил.

А через 7 минут уже легально отметились игроки "Тоттэнхэма". "Шпоры" провели образцовую быструю атаку, наконечником которой выступил Сон - 1:0.

На старте второй половины манкуниацы смогли отыграться. Игроки "МЮ" вывели Кавани на "свидание" с Льорисом, но удар колумбийца француз парировал, однако на добивание среагировать кипер "шпор" уже не смог. Первым на мяче был экс-игрок "Шахтера" Фред, вколотив круглый под перекладину - 1:1.

Сразу после этого "Тоттэнхэм" вновь мог выйти вперед. Но удар Сона из-под защитника отбил Хендерсон. А затем отличный шанс упустил уже "Манчестер". Погба получил мяч на линии вратарской, но немного замешкался. Это позволило защитникам заблокировать удар пятой от игрока "МЮ".

Но все же во втором тайме манкуниацы были явно острее и своего таки добились. На 79-й минуте Кавани оторвался от защитников после подачи с фланга и в падении головой пробил мимо вратаря "шпор" - 2:1.

Добил "шпор" нга последней добавленой минуте Гринвуд, забив третий гол в ворота Льориса.

Таким образом "МЮ" сократил отставание от лидирующего в АПЛ "Ман Сити", который уступил свой матч "Лидсу". У "красных дьяволов" теперь 63 очка после 31 тура, тогда как "горожане" имеют в активе 74 и на один матч больше.

А вот у "шпор" осталось 49 баллов и седьмое место вслед за "Ливерпулем", который имеет на три очка больше.