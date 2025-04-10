МЮ, "Челсі" та інші гранди: повний розклад матчів четверга в Лізі Європи та Лізі конференцій

У Лізі Європи першими вийдуть на поле футболісти норвезького "Буде-Глімт" та італійського "Лаціо". Гра в місті Буде, що розташоване за Північним полярним колом, розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Інші поєдинки стартують о 22:00. У них французький "Ліон" зіграє з англійським "Манчестер Юнайтед", ще один представник АПЛ – "Тоттенхем" прийме німецький "Айнтрахт", а шотландський "Рейнджерс" зустрінеться з іспанським "Атлетіком".

Список матчів 1/4 фіналу Ліги Європи 10 квітня:

19:45, "Буде-Глімт" – "Лаціо"

22:00, "Тоттенхем" – "Айнтрахт"

22:00, "Ліон" – "Манчестер Юнайтед"

22:00, "Рейнджерс" – "Атлетік"

Чвертьфінальну стадію Ліги конференцій також о 19:45 у польській Варшаві відкриють місцева "Легія" та лондонський "Челсі", у заявці якого все ще перебуває наш Михайло Мудрик.

Ще три гри розпочнуться о 22:00. Іспанський "Бетіс" прийме ще один польський клуб – "Ягеллонію", словенський "Цельє" – італійську "Фіорентину", а шведський "Юргорден" – австрійський "Рапід" з Відня.

Список матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій 10 квітня:

19:45, "Легія" – "Челсі"

22:00, "Бетіс" – "Ягеллонія"

22:00, "Цельє" – "Фіорентина"

22:00, "Юргорден" – "Рапід" Відень

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Анонс головних матчів турнірів

Центральним у Лізі Європи, безумовно, є протистояння "Ліона" та "Манчестер Юнайтед". Фаворита в цій парі визначити не так просто. З одного боку "Ліон", який фактично не помітив спротиву ФКСБ у 1/8 фіналу, розгромивши румунський клуб із загальним рахунком – 7:1. З іншого – МЮ, що завдяки хет-трику Бруну Фернандеша пройшов іспанський "Реал Сосьєдад" – 5:2 за сумою двох матчів.

Для обох суперників Ліга Європи залишається надзвичайно важливим турніром на фоні невдалих виступів на внутрішній арені. Раніше "Ліон" та МЮ провели між собою чотири єврокубкові зустрічі. Двічі перемагали англійці, а ще два матчі завершилися внічию. Причому нічийні результати (2:2 та 1:1) фіксувалися саме в Ліоні.

У Лізі конференцій виділимо суперництво "Легії" та "Челсі". Лондонці – претенденти номер один на успіх у турнірі. Для польської команди – це перший єврокубковий чвертьфінал за 35 років. І вона зробить усе можливе, щоб нова історія на цьому не завершилась.