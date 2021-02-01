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У М'янмі затримали президента країни

М'янма, Понеділок 01 лютого 2021 02:20
У М'янмі затримали президента країни
Фото: М'янма (GettyImage)
Автор: Артур Родивилов

У М'янмі невідомими були затримані президент країни Вин Мьїн, а також держрадник Аун Сан Су Чжию. Він фактично очолює уряд.

Про це повідомляє Reuters.

Дана інформація була надана представником керівної партії "Національна ліга за демократію".

Крім того, в країні були затримані ще кілька членів політичної сили.

Прес-секретар партії Міо Ньюнт звернувся до громадян із закликом не реагувати на провокації та діяти в рамках закону.

Раніше в ЗМІ поширилася інформація про підготовку держперевороту після ескалацію напруженості між цивільним урядом і армією.

Минулого року в М'янмі в штаті Ракхайн невідомі напали на автомобіль Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), загинули двоє людей.

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