В Мьянме усилились протесты: погибло еще 8 протестующих

В Мьянме усилились протесты в результате военного переворота . В результате погибло еще 8 человек.

закладывают самодельные бомбы в правительственные здания и на дорогах общего пользования".

Рано утром в воскресенье в

Известно, что силы безопасности Мьянмы открыли огонь по некоторым из крупнейших протестов против военного правления за последние дни.

Напомним, военный переворот в Мьянме начался после президентских выборов. Военные не признали власть и захватили правительство. После этого в Мьянме и начались массовые протесты, которые военные пытаются остановить любыми способами. В результате гибнут люди.

Ранее сообщалось, что жители Мьянмы бегут от военных действий в Таиланд. Покинуть Мьянму готовы около восьми тысяч беженцев.