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В Мьянме усилились протесты: погибло еще 8 протестующих

Автор: Наталья Скороход

В Мьянме усилились протесты в результате военного переворота. В результате погибло еще 8 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Известно, что силы безопасности Мьянмы открыли огонь по некоторым из крупнейших протестов против военного правления за последние дни.

Рано утром в воскресенье в

закладывают самодельные бомбы в правительственные здания и на дорогах общего пользования".

Напомним, военный переворот в Мьянме начался после президентских выборов. Военные не признали власть и захватили правительство. После этого в Мьянме и начались массовые протесты, которые военные пытаются остановить любыми способами. В результате гибнут люди.

Ранее сообщалось, что жители Мьянмы бегут от военных действий в Таиланд. Покинуть Мьянму готовы около восьми тысяч беженцев.

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